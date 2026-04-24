Mit ihrer ersten EP „HANDSCHRIFT“ macht die Wiener Urban-Pop-Künstlerin Luna Antonia hörbar, was lange unausgesprochen geblieben ist. Es geht um Gedanken, Gefühle und Wahrheiten, die zu schwer oder zu verletzlich waren, um sie laut auszusprechen. Stattdessen hat sie sie in Briefe gepackt. Briefe, die nie abgeschickt wurden.



Aus genau diesen Zeilen sind Songs entstanden. Jeder Track wirkt wie ein persönlicher Einblick, direkt und ungefiltert. Dabei zeigt „HANDSCHRIFT“ nicht nur die leisen, verletzlichen Seiten, sondern die ganze Bandbreite. Zwischen Liebe und Wut, Nähe und Distanz, Vertrauen und Misstrauen entsteht ein ehrliches Bild von allem, was in ihr passiert.

Mit den Vorab-Singles zur EP konnte Luna Antonia bereits Airplays bei Sendern wie FM4, MDR Sputnik, Delta Radio und Radio Fantasy einsammeln. Zudem war sie auf dem 2025 releasten „Kein Plan“-Remix von Lostboi Lino vertreten und spielte bereits Support bei Artists wie Deichkind, Ness, CONNY und FREUDE.