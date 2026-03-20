„Jeden Tag“ von Luna Antonia ist ein Song über das, was bleibt, wenn Nähe verschwindet. Inspiriert von einer zerbrechenden Freundschaft beschreibt er das schleichende Auseinanderdriften zweier Menschen, die sich einst alles bedeutet und miteinander geteilt haben.

Warme Gitarren, sanfte Streicher und zurückhaltende Drums formen einen melancholischen Sound, der den ehrlichen Lyrics Raum gibt. Die wiederkehrende Hook fängt das Gefühl ein, noch immer jeden Tag an die andere Person zu denken, offene Fragen mit sich zu tragen und nach und nach zu begreifen, dass aus einem gemeinsamen Weg zwei geworden sind.