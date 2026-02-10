Mit ihrer neuen Single „Nichts für immer“ liefert die Wiener Urban-Pop-Künstlerin Luna Antonia einen emotionalen Song über eine Freundschaft, bei der irgendwann die Frage aufkommt, ob da vielleicht mehr sein könnte. Er handelt von Nähe, Eifersucht und diesem Gedanken, was gewesen wäre, wenn man es einfach ausprobiert hätte.

Gleichzeitig geht es darum, zu akzeptieren, dass nicht jede Verbindung eine Liebesgeschichte werden muss. Manchmal ist es schöner, einen Menschen in seinem Leben zu behalten, auch wenn man dafür auf etwas verzichten muss.

Ein Song über Gefühle, die man nicht ganz loswird, und über die Frage, ob manche Dinge vielleicht genau deshalb so schön bleiben, weil man sie nie ausprobiert.