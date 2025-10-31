Die aufstrebende Wiener Newcomerin Luna Antonia veröffentlicht am 31.10.2025 ihre neue Single „WELT RETTEN“. In dem Song, der sich zwischen Urban Pop und Pop-Rap mit Rock-Einflüssen bewegt, zeichnet sie das Porträt einer Generation zwischen Idealismus und Erschöpfung. Zwischen Steuererklärung und Klimakrise, Selbstoptimierung und Weltverbesserung fragt Luna Antonia, wer eigentlich noch Kapazität hat, die Welt zu retten – wenn man sich selbst kaum retten kann.

