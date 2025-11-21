Max Raabe überrascht immer wieder mit neuen Facetten seines Schaffens. Anfang des Jahres begeisterte er gemeinsam mit Zartmann durch den gefühlvollen Song „Lass es gehn“, der die Nummer 1 der Charts erreichte.

Nun folgt zum Jahresende eine besondere Veröffentlichung: Am 21. November 2025 erscheint eine neu interpretierte Version seines Songs „Ans Herz Gehen“. Das Original stammt vom Erfolgsalbum „Wer hat hier schlechte Laune“ und ist Teil des derzeit sehr erfolgreichen Tourprogramms „Hummel streicheln“.

Während der Proben zu dieser Tour im Januar 2025 musste Max Raabe den Titel aufgrund einer hartnäckigen Erkältung in einer völlig anderen Stimmlage interpretieren. Das Ergebnis: eine berührende, ungewohnt intime Fassung, die bei den Konzerten überwältigende Reaktionen hervorrief – bis hin zu vor Rührung weinenden Zuhörerinnen und Zuhörern. Schnell stand fest: Diese besondere Version verdient eine offizielle Veröffentlichung.

„Ans Herz Gehen – Rework“ berührt ohne Pathos. Der Song appelliert an wahre Liebe, Vertrauen, Respekt und Toleranz – Werte, die tiefe Gefühle und eine Sehnsucht nach Geborgenheit und Harmonie wecken. Eine Botschaft, die nicht nur in der sich nähernden Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über berührt.