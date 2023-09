möbel: it was you

Wer wie Mark Lechner schon sein ganzes Leben zwischen Kanada und Ungarn pendelt, hat von einem entweder sehr wenig – oder sehr viel: möbel. Und so deutet ist die Wahl des Künstlernamens, noch dazu in der für ihr so fremden Sprache, bereits an, welche Sehnsüchte und Ambivalenzen sich in seiner Musik widerspiegeln. Nach der Debut EP ‚we throw no party’ - 3 Songs zwischen Deep House, Pop und Lo-Fi Roughness – liefert ‘möbel’ nun einen weiteren kreativen Einblick in seine Welt. In diesem Fall ist es ein recht düsterer: Inspiriert vom erbarmungslos kalten kanadischen Winter, Straßen voller Schnee, der Blick aus dem Studio auf den post-industriellen Hafen von Montreal und vage Sehnsucht nach dem alten Kontinent sollte es anfangs ein melancholischer Winter Song werden. Beats glasklar wie Eis, eine entückte Stimme hallt durch den Schneesturm und auf den Synthieflächen will man am liebsten Schnittschuh laufen. Am Ende wurde ‚it was you’ dann doch ein Liebeslied.