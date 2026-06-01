„Die Welt zu Gast bei Feinden“ zerlegt den Mythos vom weltoffenen Sommermärchen und richtet den Blick auf ein Amerika zwischen Größenwahn, Kulturkampf und Dauerkrise. Über ein bittersüßes Sample von Udo Jürgens’ „Ich war noch niemals in New York“ liefern PA69 produziert von Drunken Masters einen zynischen Abgesang auf Patriotismus, Eventkultur und die Sehnsucht nach einer heilen Welt. Zwischen Stadionhymne, Katerstimmung und Gesellschaftssatire trifft der Track genau dort, wo Party und Politik ineinander kippen. Wer will denn da überhaupt noch nach New York?