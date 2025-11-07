Das schwedische Duo Ramverk kehrt mit seiner neuen Single „Sky“ zurück, die am 7. November erscheint – eine leuchtende und doch introspektive Komposition, die die Spannung zwischen Schwere und Befreiung, zwischen geerdetem Rhythmus und flüchtigen Emotionen erforscht.

Ramverk, bestehend aus Hugo Therkelson und Alexander Maksic, verwischt weiterhin die Grenzen zwischen Klang, Bewegung und Raum. Ausgehend von ihrem Hintergrund in zeitgenössischem Tanz und Performance fungiert ihre Musik sowohl als Choreografie als auch als Sounddesign – taktil, bewusst und zutiefst menschlich.

Mit der Unterstützung von Künstlern wie Hunter/Game, Arodes, Recondite und Gespona verfeinert Ramverk weiterhin seine einzigartige Position an der Schnittstelle zwischen elektronischer Musik und Performancekunst. „Sky“ ist ihr bisher ätherischstes Statement – ein leiser Aufstieg, umgesetzt in Klang.