„MiMiMi“ – die neue Single von Reis Against the Spülmachine entstand mitten auf Tour mit Versengold. Eigentlich war Rock’n’Roll geplant, doch stattdessen hieß es oft: „Zu laut, zu früh, zu viel…“ – kurz: MiMiMi. Daraus wurde eine Parodie auf den größten Hit der Hauptband: Thekenmädchen. Mit an Bord: Versengold-Geiger Flo für den perfekten Irish-Folk-Sound. Eine Hymne für alle, die lieber feiern statt jammern – und dabei auch mal über sich selbst lachen können.