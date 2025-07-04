„Saufen an ’nem See” – die erste Single von Reis Against the Spülmachine ist eine sonnengetränkte Parodie auf „Surfin’ USA“. Statt Wellenreiten geht’s um Urlaubsplanung mit Bierbudget – Hauptsache See und Sangria! Mit Minimalbesetzung und maximaler Ironie liefern die Parodiekönige ihren Sommerhit: Mit stilechter Release-Feier am 04.07. im Bierkönig auf Malle. Nach über 10 Jahren fulminanter Liveshows endlich: das erste Album „Tourlaub“ kommt!