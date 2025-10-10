Reis Against The Spülmachine, das preisgekrönte Musik-Comedy-Duo aus Buxtehude und Oldenburg, veröffentlicht mit „Tourlaub“ endlich das Album, auf das ihre Fans seit über einem Jahrzehnt warten – ein Debüt und gleichzeitig ein Greatest-Hits-Festival. Ganz ohne Pauschalreise, aber mit vollem Service: 18 Songs, die klingen wie Sommerferien für die Ohren – mit Tiefgang, Klamauk und einem sehr gesunden Verhältnis zur Realität.

Bekannt für ihre energiegeladenen Liveshows zwischen Theatersaal, Live-Club, Festivalbühne (u. a. Wacken, Open Flair) und Fernsehformaten (NightWash, NDR Comedy Contest, Olafs Klub, Prix Pantheon), bringen Don Filippo (Philipp Kasburg) und Onkel Hanke (Hanke Blendermann) nun ihren akustischen Wahnsinn endlich auf Platte. Und das mit Unterstützung von halb Musik-Comedy-Deutschland – und der Mercherin.

Endlich da: Das erste Album, das sich wie der letzte Urlaub anfühlt

Warum erst jetzt? Gute Frage. Die Antwort: weil es bis vor Kurzem schlicht nicht erlaubt war. Die 18 Parodien (plus Bonustrack) auf „Tourlaub“ berühren urheberrechtlich geschützte Originale und durften erst seit Neuestem offiziell als Parodie veröffentlicht werden. Höchste Zeit: Denn diese brillant-witzigen Neuinterpretationen lassen sich nach dem Hören kaum noch vom Original trennen – im besten Sinne.

Wer einmal „In the Netto“ gehört hat, vergisst Elvis’ Original. Wer „Biernot an der Theke“ mitsingt, denkt nie wieder an Twisted Sister. Und wer hätte gedacht, dass Tim Bendzko einfach nur den „Wels retten“ wollte?

Von der Bierflöte zur Ballermannbühne – und wieder zurück

„Tourlaub“ ist alles andere als eine bloße Gag-Sammlung. Die Songs sind musikalisch hochwertig produziert, mit handgemachtem Sound zwischen Akustikgitarre, Schlagzeug und punktgenauem Bass. Dazu kommen Gastbeiträge aus der Crème de la Kleinkunst: Götz Widmann, Simon & Jan, Sven Bensmann, Julia Gámez Martin (Suchtpotenzial) und der Geiger von Versengold. Den weiblichen Gesangspart bei der Teenage-Dirtbag-Parodie „Schmeiß endlich dieses Shirt weg“ übernimmt – völlig zu Recht – Laura, die Mercherin der Band. Kein Witz. Aber witzig. Und gut.

Mit dabei sind natürlich auch die drei gefeierten Vorab-Singles: „MiMiMi“, „Shirt weg“ und „Saufen an ’nem See“ – sowie der millionenfach gestreamte Online-Hit „Hast du Saufen mal probiert?“, inklusive der berüchtigten dritten Strophe, die selbst am Ballermann zu krass war, fürs Album aber goldrichtig ist. Besonders bemerkenswert: Beim Song „What a Day for a Daydrink“ kommt nicht nur eine gestimmte Bierflöte (aka Bierflaschen-Solo) zum Einsatz – sondern auch ein geschnalztes Steptanzsolo, das mühelos zwischen Jazzclub und Jägermeister changiert.

Soundtrack einer unvernünftig guten Zeit

Reis Against The Spülmachine verbinden Musik und Humor, Klamauk und Kommentar, Lehrerzimmer und Lautstärke – und beweisen, dass pädagogisches Talent auch auf Festivalbühnen glänzen kann. Ob Wacken, AIDA-Weltreise, Bierkönig oder Staatstheater – die beiden sind auf jeder Bühne zu Hause. Ihr „Tourlaub“-Konzept ist dabei nicht bloß Marketing, sondern echtes Lebensgefühl: live spielen, die Welt entdecken, morgens joggen gehen, abends mit Fans quatschen – am Merchstand oder in der Bar.

Dass sie dabei auf dem Boden bleiben, liegt auch an ihrem Lehrerberuf: „Die Themen sind anders“, sagt Hanke, „aber in beiden Fällen muss man Leute dafür begeistern, sich mit etwas zu beschäftigen.“ Ob 28 im Klassenraum oder 500 im Club – Reis überzeugt durch Haltung, Humor und Handwerk.

„TOURLAUB“ – Ein Comedy-Album, das wie ein Festival klingt

Mit einem Cover, das in einem Hallenbad fotografiert und in die Karibik versetzt wurde, und einer Tracklist, die jede Pointe zündet, ist „Tourlaub“ mehr als ein Album. Es ist eine Einladung – zum Lachen, Mitsingen, Denken und Abschalten vom grauen Alltag.

Trackanzahl: 18 Songs, 30 Hits, 2x „Cha-Cha-Cha“, 1x „Olé“

Empfohlen für: Fans von Die Ärzte, Bodo Wartke, Dendemann, Helge Schneider – und alle, die Humor mit Haltung lieben.