Der sympathische Finne Riku Rajamaa hat sich mit mehreren erfolgreichen Singles in den deutschen Radiocharts, einer fast ausverkauften Debüttour und TV-Auftritten vor Millionenpublikum als Solokünstler fest etabliert. Musikalisch beweist er, dass er mehr ist als nur der ehemalige Lead-Gitarrist von Sunrise Avenue.

Am 29. August 2025 erscheint seine neue Single „Better Off With Love“. Ein Song, der Hoffnung und Zuversicht schenkt. Er erzählt davon, schwierige Zeiten zu überwinden, nach Momenten voller „shades of grey“ wieder die Sonne zu sehen und daran zu glauben, dass wir alle better off with love sind. Mit einer gefühlvollen Melodie und einer warmen, positiven Botschaft lädt Riku dazu ein, Tränen zu trocknen, den Blick zum Sternenhimmel zu heben und gemeinsam nach vorne zu schauen.