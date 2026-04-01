Albanien ist DAS Sommerreiseziel 2026 – und Sadi liefert den Soundtrack. Auf „Albaner mit Swag“ bringt er ein Lebensgefühl, das man bisher in der deutschen Musiklandschaft noch nicht gehört hat: Mittelmeer-Lifestyle ohne Stress, Designer-Jeans im Club und eine Lebenseinstellung, die man nicht kaufen kann.

Der Song erinnert Sadi daran, wie es sich anfühlt, nachts mit runtergelassenen Fenstern an der albanischen Küste entlangzufahren, so beschäftigt damit den Moment zu genießen, dass keine Zeit zum Nachdenken bleibt. „Albaner mit Swag" funktioniert vom Strand bis in den Club – hauptsache gute Musik.