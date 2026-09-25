Sadi: Hundert

Mit seiner neuen Single „Hundert“ nimmt Sadi uns mit auf eine Reise vom Studio direkt in den Club. Der Newcomer verbindet mühelos Hip-Hop & EDM und erschafft dabei einen Sound, der die warmen Nächte noch einmal zurückholt, obwohl der Sommer längst vorbei ist. Mit einem Soundbild, das an die 2010er Club-Ära erinnert, schafft Sadi eine Fusion aus Emotionen: Hoffnung & Freiheit, gemischt mit einer für ihn typischen Melancholie zwischen den Zeilen. Die Produktion von Wings kombiniert ein Clubsample mit Trap-Drums und trägt das südländische Lebensgefühl, das Sadis Musik ausmacht.