„Hardcore“ ist kein Revival, kein Stilversprechen und schon gar kein Safe Space. Es ist eine Zustandsbeschreibung.

Mit „Hardcore“ veröffentlicht SALÒ am 10. April 2026 sein bislang kompromisslosestes Werk. Ein Album über eine Welt, die permanent eskaliert, während alle so tun, als wäre das normal. Zehn Songs, die sich lesen wie Schlagzeilen – messerscharfe Gedankensplitter, die den Körper unter Dauerstrom setzen. Pop, Punk, Electroclash – das sind hier keine Genres, sondern Werkzeuge. Eingesetzt, um Überforderung, Abstumpfung und Sehnsucht hörbar zu machen.

SALÒ richtet den Blick auf eine Gegenwart, in der Gewalt und Brutalität ihre Schockwirkung längst verloren haben. Öffentliche Hinrichtungen, Kriegsbilder und extreme Inhalte sind Teil des alltäglichen Social-Media-Konsums – meist ungefiltert, jederzeit verfügbar, permanent präsent. SALÒ hält dieser Entwicklung den Spiegel vor.

„Hardcore“ ist kein Schock um des Schocks willen, sondern eine Auseinandersetzung mit der Frage, warum uns Brutalität kaum noch berührt – und wann Brutalität Mainstream geworden ist.

SALÒ liefert das Album für eine Zeit, in der alles zu viel ist.