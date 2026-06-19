Die Special Edition der Rage-Barbie-Reihe misst ganze 163cm und glänzt nicht nur durch ihr 60cm langes Deckhaar, sondern vor allem durch ihre musikalische Brillanz. Ob Producing oder Songwriting – selene überzeugt auf allen Ebenen und kann mit verschiedenen Attitude-Add Ons kombiniert werden: [FRECH] x [FUNNY] x [SOFT] x [SASSY] x [IDGAF].

Die Revolution auf dem Markt! Bringen Sie frischen Wind in Ihre Mediathek: Entdecken Sie jetzt selene – Ihre neue Lieblings-Pop-Ikone mit Biss. Ab sofort ist Schluss mit Kompromissen! Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Suche nach dem perfekten Soundtrack für Weltschmerz-Wut, exzessive Raves und Female Empowerment – entscheiden Sie sich stattdessen für selene! [in den Warenkorb legen] Im Lieferumfang ist alles enthalten, was das Indiepop-Herz begehrt.