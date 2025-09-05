„Eskapismus - ich schieß mich in den Orbit bis ich Sterne seh“ Nach „Velours“ in der die zwei extremen Gegensätze Serpentins vorgestellt wurden folgt mit „Eskapismus“ ein elektrisierendes Gewitter, das aufzieht. Die düstere und kämpferische Seite ihrer Gefühle besingt Serpentin mit rauer, starker Stimme begleitet von explosiven Synthesizern und dröhnenden Bässen. „Eskapismus“ ist eine Kampfansage an den Zwang sich anpassen zu müssen und ein empowerndes Eingeständnis: Serpentin ist eine Hexe.

Serpentin ist eine Naturgewalt zwischen Realität und innerer Gefühlswelt. Ihre Musik lebt im Dazwischen – in der Dämmerung, kurz vorm Sturm – und gibt jedem Gefühl einen Ort, an dem alles erlaubt ist. Nach ihrer „Blutrote Sonne Tour“ 2024 arbeitet sie am Debütalbum „Katharsis“ (Frühjahr 2026), dem im Herbst 2025 die EP „die schönste Tragödie“ vorausgeht. Mit der zweiten Single „Eskapismus“ zieht ein Gewitter auf und stürzt die grade begonnene neue Ära ins Chaos.