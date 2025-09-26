Die Ruhe nach dem Sturm: Nachdem im lauten Chaos ihrer letzten Single die Hexe rausgekommen ist, zeigt Serpentin mit „Himmel blau“ die sensible Seite ihrer Seele. In ihrer laufenden Kampagne treffen zwei Gegensätze aufeinander, die getrennt versuchen, ihren Weg zu finden – laut und kämpferisch vs. leise und feinfühlig. „Himmel blau“ ist eine Reflexion über Gefühle, die, so verwirrend oder groß sie auch sein mögen, alle denselben blauen Himmel teilen.