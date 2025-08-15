Mit seiner neuen Single „HANDGEPÄCK“ zeigt SEZA, wie melodischer Deutschrap klingt, wenn er wie ein offenes Notizdokument funktioniert. Der Song greift persönliche Themen, Momente und Beziehungen auf, die lose miteinander verbunden sind und dennoch für SEZA selbst eine klare Bedeutung haben. Er wirkt wie eine Sammlung einzelner Gedanken aus einer Notes-App – Gedanken, die man normalerweise für sich behält, aber trotzdem festhält, um sie nicht zu verlieren.

SEZA war bisher vor allem als Producer, Writer und Composer aktiv und hat dabei bereits mit Artists wie Ski Aggu, Benzko, Maikel und Hugo Nameless zusammengearbeitet. Jetzt tritt er selbst ins Rampenlicht und liefert mit „HANDGEPÄCK“ seine zweite Solo-Single.