Mit „HEAVYWEIGHT“ veröffentlicht SEZA seine dritte Solo-Single und tritt nach erfolgreichen Jahren als Producer, Writer und Composer selbst ins Rampenlicht. Auf einem melodischen Beat mit druckvollen Drums trifft schonungslose Selbstreflexion auf unerschütterliches Selbstbewusstsein – zwischen dem Wunsch nach „Ego Death“ und erhöhter Brust.

„HEAVYWEIGHT“ zeigt einen Künstler, der seine Widersprüche nicht glättet, sondern sie roh und kompromisslos nach außen trägt – mit dem Selbstverständnis eines echten Heavyweights.