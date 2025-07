In einer Welt, in der Popmusik oft nach Formeln klingt, veröffentlicht Toni Mogens ein Album, das sich wie ein persönliches Tagebuch liest. „Home“, sein Debüt auf Englisch (VÖ: 22.08.2025), ist mehr als nur eine Sammlung gefälliger Songs. Es ist ein Bekenntnis – zu Gefühlen und zu dem, was „Zuhause“ wirklich bedeutet.

Produziert von Leif Bent, pendelt „Home“ musikalisch zwischen warmem Singer-Songwriter-Pop, internationalen Vibes und introspektivem Storytelling. „Toxicated Love“ schreit förmlich mit verzerrten Gitarrensounds, während „Sorry Not Sorry“ trotzig, frech und humorvoll zugleich daherkommt – Pop mit Ecken und Kanten, ganz ohne Ironie.

Der Titelsong „Home“ ist dabei ebenfalls alles andere als leise. Er geht mit Good Vibes voran und erzählt die Kernbotschaft des Albums: dass Zuhause in Verbindung mit Menschen und den Geschichten dahinter entsteht – egal, ob diese positiv oder negativ sind. „Es geht darum, dass Heimat mehr ist als ein Ort. Sie ist das, was wir miteinander teilen – die Geschichten, die uns verbinden, egal ob sie schön oder schmerzhaft sind“, sagt Mogens.

Diese Haltung zieht sich wie ein roter Faden durch die Songs. In „Lost&Found“ gibt Mogens dem Unausgesprochenen Raum, während andere Stücke selbstbewusst zeigen, dass man Zuhause auch laut und lebensfroh feiern darf. Es ist diese Balance aus großem Gefühl und kleiner Geste, die seine Musik so glaubwürdig macht.

Das ist vielleicht das größte Talent von Toni Mogens: Er versteht es, Nähe herzustellen – selbst in drei Minuten Pop. Ob auf den Straßen von Berlin, als Support für Acts wie Kelvin Jones oder beim ZDF-Fernsehgarten – seine Stimme findet ihren Weg. Und sein Publikum wächst.

Geboren in Karlsruhe, angekommen in Berlin – und mit einem Album, das klingt, als hätte er es für jede und jeden von uns geschrieben. „Home“ ist ein Album über das Ankommen und zugleich eines, das Türen öffnet. Für Toni Mogens. Für ein neues Verständnis von Popmusik. Und vielleicht auch für uns selbst.