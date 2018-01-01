Kirli ist eine Band, die 2018 von Baran Temel und Umutcan Temel in Çanakkale gegründet wurde und mit ihrer melancholischen Rockmusik ein breites Publikum erreicht hat. Mit ihren emotionalen Texten, ihrem dunklen, aber ehrlichen Sound und ihren kraftvollen Songs hat Kirli sich in der Türkei und im Ausland eine treue Fangemeinde aufgebaut.



Die Band hat insbesondere mit ihrem Song, ‘‘Ah Aman Aman” Aufmerksamkeit erregt, der über 30 Millionen Mal gestreamt wurde. Mit diesem Erfolg hat sie sich nicht nur in der Türkei, sondern auch bei Zuhörern aus verschiedenen anderen Ländern einen Namen gemacht. Die Musik von Kirli verbindet Melancholie, Konfrontation und innere Konflikte mit der einfachen, aber wirkungsvollen Sprache des Rock.



Die Band, die lange Zeit zwischen Izmir und Istanbul aufgenommen hat, produziert heute in Berlin. Kirli, die ihren Weg mit internationalen Produktionen gestärkt hat, hat ihre neue Single ‘‘Bu Yüzden” mit dem Gitarristen und Produzenten ‘‘Christian Neander” in den FuzzFactory Studios aufgenommen. Der Mix und das Mastering des Songs wurden von Kiko Masbaum durchgeführt.



‘‘Bu Yüzden“ vertieft den melancholischen Charakter von Kirli noch weiter und bringt mit seiner auf Ursache-Wirkungs-Beziehungen basierenden Erzählung und seiner kraftvollen Atmosphäre die musikalische Linie der Band einen Schritt weiter. Kirli setzt seinen Weg mit Produktionen fort, die sowohl von ihren lokalen Wurzeln geprägt sind als auch eine eigene Sprache auf der internationalen Bühne entwickeln.