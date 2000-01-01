7apes ist ein in Berlin ansässiger Produzent und Multiinstrumentalist. Seine musikalischen Wurzeln in Trip-Hop-, UK-Electro-, Jazz-, Reggae- und Heavy-Metal-Bands sowie seine jahrelange Erfahrung als Produzent und Songwriter prägen seinen Sound: eine Mischung aus sloppy Drum-Patterns, treibenden Basslines, jazzigen Akkordfolgen und futuristischen Synths.

In seinen rhythmischen, samplebasierten Produktionen sind seine afrikanischen Wurzeln stets spürbar. Für seine instrumentalen Werke hat 7apes als aktiver Teil des Netzwerks Block Opera ein Zuhause gefunden.