Caramelo ist ein musikalischer Freigeist und Grenzgänger, der gerne die Grenzen des Machbaren austestet. Aus dem Sumpf der ostwestfälischen Stadt Rheda-Wiedenbrück hervorgegangen, fand er, in einer noch immer von Großstädten dominierten Musikszene, Fuß und etablierte die 78 fest auf Karten des deutschen Rap-Untergrunds. Bekannt geworden durch Hits wie „Silberner Wagen“ oder „Pepsi“, begeistert er seit geraumer Zeit Musikfreunde im deutschsprachigen In- und Ausland.

Cover: Caramelo - Feenteich
FeenteichCaramelo

Caramelo - Poltergeist Incognito [prod. Mathis Ruffing]
Caramelo - Vorstellungskraft, Anziehungskraft [prod. feineboi & innsmouth]
Caramelo - Pandora (feat. Shelly Coral)
Caramelo - Nordsee [prod. feineboi, 154Salem & Gonzo]
Caramelo & Dicken 45 - NRW Ballett [prod. feineboi & 154Salem]
