Caramelo ist ein musikalischer Freigeist und Grenzgänger, der gerne die Grenzen des Machbaren austestet. Aus dem Sumpf der ostwestfälischen Stadt Rheda-Wiedenbrück hervorgegangen, fand er, in einer noch immer von Großstädten dominierten Musikszene, Fuß und etablierte die 78 fest auf Karten des deutschen Rap-Untergrunds. Bekannt geworden durch Hits wie „Silberner Wagen“ oder „Pepsi“, begeistert er seit geraumer Zeit Musikfreunde im deutschsprachigen In- und Ausland.