Mit „Abraxas“ (13.02.2026) öffnet der Rapper und Weltentänzer Caramelo das nächste Kapitel seines unermüdlichen Schaffens. Auf dem Tape nähert er sich wieder dem sumpfigen, Memphis-inspirierten Trap-Sound, der seine frühe Soundcloud-Ära geprägt hat. Dennoch ist „Abraxas“ kein plumper Nostalgie-Throwback, sondern eine konsequente Weiterentwicklung seiner frühen Ästhetik.

Thematisch liefert das Tape eine einzigartige Kombination aus Straße und Spiritualität, die Caramelo seit jeher auszeichnet. Es geht um Fantastisches, die Grenze zwischen Realität und Fiktion sowie Dualität und die Vereinigung von Gegensätzen.

Produziert wurde das 7 Tracks umfassende Tape von Gonzo und weiteren Crew-Membern aus Caramelos CYC- und Sumpfjungs-Umfeld – it’s a family thing. Als Features sind Thomas Rosendorn, Dicken 45 und Benito vertreten.

So markiert „Abraxas“ einen Punkt, an dem Caramelo Vergangenheit, Gegenwart und Vision aufeinandertreffen lässt und so seine ganze eigene Welt kreiert.