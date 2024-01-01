CEVIL gehört zu den spannendsten neuen Stimmen der dänischen Poplandschaft: kompromisslos, energiegeladen und voller Eigensinn.

Die 26-jährige Songwriterin und Produzentin aus Kopenhagen verbindet synthetischen Pop-Rausch mit verzerrten Gitarren, 808s, experimentellen Samples und einer Direktheit, die zwischen Verletzlichkeit, Wut, Lust und Selbstironie pendelt. Ihre Musik klingt nach dem Versuch, das Chaos des Erwachsenwerdens nicht zu glätten, sondern in etwas Lautes, Unperfektes und Befreiendes zu verwandeln.

Nach ihrer Debüt-EP „FREAK“ aus dem Jahr 2024 leitet CEVIL nun mit Singles wie „Cruel“, „BREATHING LIKE I’M RUNNING“, „Sucker“ und „OLIVER!“ ihr Debütalbum für 2026 ein. Die Songs zeigen verschiedene Facetten einer Künstlerin, die Pop nicht als glatte Oberfläche versteht, sondern als Ort für Reibung, Energie und radikale Ehrlichkeit.