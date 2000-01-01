CEVIL gehört zu den spannendsten neuen Stimmen der dänischen Poplandschaft: kompromisslos, energiegeladen und voller Eigensinn. Die 26-jährige Songwriterin und Produzentin aus Kopenhagen verbindet synthetischen Pop-Rausch mit verzerrten Gitarren, 808s, experimentellen Samples und einer Direktheit, die zwischen Verletzlichkeit, Wut, Lust und Selbstironie pendelt. Ihre Musik klingt nach dem Versuch, das Chaos des Erwachsenwerdens nicht zu glätten, sondern es in etwas Lautes, Unperfektes und Befreiendes zu verwandeln. Im Dezember 2024 veröffentlichte CEVIL ihre Debüt-EP "FREAK": eine ungestüme Sammlung aus eigenwilligen Produktionen, starken Hooks und kompromisslosen Lyrics, die schnell Aufmerksamkeit in der dänischen Musikszene auf sich zog. Nationales Radio nahm sie früh ins Programm, das renommierte Magazin Soundvenue zählte sie zu den vielversprechendsten New Acts 2025. Auch in Deutschland wächst ihre Präsenz: Mit den Singles "BREATHING LIKE I’M RUNNING" und "OLIVER!" chartete CEVIL in diesem Frühjahr gleich zweimal in den deutschen Campus-Radiocharts, "OLIVER!" erreichte dabei Platz 6. Am 11. September erscheint nun CEVILs Debütalbum "Favourite Girl": ein Album über Begehren, Unsicherheit, Widerspruch und Selbstbehauptung. Über elf Tracks hinweg entwirft sie eine Welt, in der euphorische Verliebtheit, feministische Selbstbefragung, Gen-Z-Überforderung und rohe Lust nebeneinander existieren dürfen. Songs wie "Cruel", "BREATHING LIKE I’M RUNNING", "Sucker" und "OLIVER!" zeigen verschiedene Facetten einer Künstlerin, die Pop nicht als glatte Oberfläche versteht, sondern als Ort für Reibung, Energie und radikale Ehrlichkeit. Der Album-Opener "Cruel" ist eine große, beinahe cineastische Synth-Ballade über das Gefühl, in einer von Ungerechtigkeit geprägten Welt zu schwanken - und zugleich eine Hommage an jene, die den Mut haben, für Gleichberechtigung zu kämpfen. "BREATHING LIKE I’M RUNNING" fängt den Druck ein, immer in Bewegung zu sein und den eigenen Träumen so intensiv hinterherzujagen, dass einem fast die Luft wegbleibt. Auf "Sucker" erlaubt sich CEVIL dagegen einen seltenen Moment ungebremster Verliebtheit: ein euphorischer Love Rush, der von verzerrten Gitarren und ungewöhnlich eingesetzten Samples zugleich aufgebrochen wird. Mit "OLIVER!", ihrer Kollaboration mit der dänischen Künstlerin Vilma Crow, feiert sie weibliche Lust, Selbstliebe und Kompromisslosigkeit als lauten Pop-Rock-Befreiungsschlag. Musikalisch bewegt sich "Favourite Girl" zwischen strengem Elektro-Pop, 90s- und 2000sr-Pop-Rock, rohen Gitarren, synthetischen Drums und experimentellen Produktionsdetails. CEVIL spielt mit Kontrasten: catchy und kantig, verspielt und konfrontativ, kontrolliert und chaotisch zugleich. Inspiriert von Acts wie Sugababes und La Roux bis hin zu Nirvana, Weezer und St. Vincent entwickelt sie einen Sound, der sich bewusst einfachen Kategorien entzieht. Mit "Favourite Girl" stellt sich CEVIL als Künstlerin vor, die keine Angst vor Widersprüchen hat. Ihr Debütalbum ist selbstbewusst, ruhelos, scharf beobachtet und voller Pop-Momente, die nicht nur glänzen, sondern auch kratzen. Ein Album über das Suchen, Zweifeln, Wollen und Sich-Zurückholen - und über eine Künstlerin, die gerade erst beginnt, ihren ganz eigenen Raum einzunehmen.