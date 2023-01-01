JEWLS formt einen markanten Sound an der Schnittstelle von Art-Pop, Indie Rock und Post-Punk. Ihre kommende EP NeverTheLess, die im Herbst 2026 erscheint, markiert eine entscheidende künstlerische Weiterentwicklung. Nach ihrem gefeierten Debütalbum There Is No Sunset (2023) und der EP We’ve Invented Speed (2025) hat sich JEWLS als eine der spannendsten neuen Stimmen der deutschen Alternative-Szene etabliert.

Ihre Musik verbindet poetische, konfrontative Texte, die Themen wie gesellschaftlichen Druck, Burnout, Feminismus und Selbstermächtigung verhandeln. JEWLS wurde in Playlists wie Indie Brandneu und Fresh Finds GSA gefeatured, erhielt Airplay bei 1Live, Deutschlandfunk Kultur und N-JOY und wurde von Musikexpress, Diffus und Kaltblut Magazine gelobt. Nach einer ausverkauften Album-Release-Show in Köln tourte sie ausgiebig als Support für Acts wie Model/Actriz, SPARKLING oder Pom Pom Squad.

NeverTheLess ist eine vier Tracks umfassende EP, die auf der politischen Intensität früherer Songs wie The Brutalist aufbaut und feministische sowie gesellschaftliche Themen in den Mittelpunkt stellt. Die EP versteht sich als persönliches wie politisches Statement. Musikalisch verbindet sie Hip-Hop-Beats, Art- und Indie-Pop, Punk-Gitarren, Offbeat-Rhythmen und experimentelle Strukturen und fängt emotionale Zustände von Wut ein.