JEWLS kehrt mit ihrer neuen Single Spring Once zurück und liefert einen rohen, emotional aufgeladenen ersten Einblick in ihre kommende EP NeverTheLess. Die EP verbindet Einflüsse aus Art Pop, Indie Rock und Post-Punk und erschafft so einen Sound, der zugleich verletzlich und konfrontativ, intim und politisch ist.

Spring Once beschäftigt sich mit der verstörenden Frage, ob sich Emotionen jemals wirklich wiederholen lassen ��– und ob beständige Gefühle überhaupt existieren. Im Zentrum steht die Idee, dass jede emotionale Erfahrung uns dauerhaft verändert und uns ein Stück weiter von dem entfernt, was wir einst gefühlt haben. Der Song fängt diese Spannung zwischen Sehnsucht und emotionaler Taubheit ein und balanciert Fragilität mit Widerstandskraft.

Musikalisch entfaltet sich Spring Once als raue, kratzige Ballade, getragen von subtiler Spannung und tragisch schönen Melodien. Der Track umarmt Imperfektion und emotionale Unmittelbarkeit und lässt Verletzlichkeit und Unbehagen nebeneinander bestehen.

Die Single führt in die klangliche und thematische Richtung von NeverTheLess ein – einer fünf Tracks umfassenden EP, die feministische Perspektiven, gesellschaftlichen Druck, emotionale Erschöpfung und Selbstermächtigung in den Mittelpunkt stellt. Aufbauend auf der politischen Intensität früherer Veröffentlichungen wie The Brutalist und The Crushed verbindet JEWLS prägnante Gitarrenarrangements, experimentelle Strukturen und Offbeat-Rhythmen mit zutiefst persönlichem Storytelling.