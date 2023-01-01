Ist das Pop oder kann das weg?

LimoAllein hält sich nicht mit Smalltalk auf: Das ist die Musik, die Walter von der Vogelweide gerne auf der Sanifair-Toilette gehört hätte. Die drei Musiker aus Halle wirken seit 2023 gemeinsam an ihrer pop-elektronischen Beichte über die eigene Ahnungslosigkeit.

Mit Synthesizer, Gitarre und Drumcomputer zaubern sie ein neues Porträt des postmodernen Menschen: Melancholie und kosmopolitische Überforderung – es ist eine Musik, die Nähe sucht, aber nicht in sentimentaler Wärme verfliegt.

Heutzutage kann das Schöne fast nur noch in Ehrlichkeit und Understatement liegen. Es sind doch alle satt vom großen Jahrmarkts-Bumbum und den grandiosen Heilsversprechen.

Seit der DIY-EP „Gloomy Spoon“ (Juli 2024, Bandcamp) haben sie einen weiten Weg gemacht. Die neuen Produktionen nehmen die Brüche ernst, doch lassen sie sie nicht die Oberhand gewinnen. Im Mai 2026 kommt die neue EP – im November 2025 die erste Single „Nichts Hergeben“.