Die Nacht liegt in den letzten Zügen und fährt mit ihnen davon. Fünf Uhr morgens ist es zu früh für große Versprechen, außer vielleicht: Ich gebe nichts her… – und wir werden uns wiedersehen!

Die Musik wirkt wie ein Nadelstich in die Routine: nüchtern, präzise. Ein Hauch rätselhafter Romantik.

Das Weitergehen ist sicher. Eine Einladung, den eigenen Glanz zu hinterfragen.

Das ist "Nichts hergeben" - die erste Single von "LimoAllein“.