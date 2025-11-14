Logo - Motor Musik Berlin
LimoAllein: Nichts Hergeben
Release

14.11.2025

Artist

LimoAllein

Labelservice

LimoAllein: Nichts Hergeben

Die Nacht liegt in den letzten Zügen und fährt mit ihnen davon. Fünf Uhr morgens ist es zu früh für große Versprechen, außer vielleicht: Ich gebe nichts her… – und wir werden uns wiedersehen!

Die Musik wirkt wie ein Nadelstich in die Routine: nüchtern, präzise. Ein Hauch rätselhafter Romantik. 

Das Weitergehen ist sicher. Eine Einladung, den eigenen Glanz zu hinterfragen.

Das ist "Nichts hergeben" - die erste Single von "LimoAllein“.

