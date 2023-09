we throw no party (on the countryside) weckt Erinnerungen an dieses ganz bestimmte Gefühl warmer Sommernächte, die nie enden wollen und sollen. An zielloses Herumfahren mit dem Auto; die Scheiben heruntergekurbelt und die Musik laut aufgedreht. Freunde und Fremde treffen sich und gehen wieder auseinander. Die Fahrt geht immer weiter, alle sind voller verrückter Ideen und unbestimmter Hoffnungen, die Nacht ihres Lebens zu erleben. Vielleicht passiert dieses Mal das, von dem man nicht weiß, was es eigentlich genau ist. Letztlich endet man doch wieder an der Tankstelle, raucht zu viele Zigaretten, trinkt zu viel billiges Bier. Leichtsinn, Freiheit und Verschwendung, die man nie bereuen wird. Der Soundtrack zu diesem Lebensgefühl kommt von möbel.



Der gebürtige Budapester Mark Lechner, der seit einigen Jahren in Montreal lebt, hat diesen Zustand in ein melodiöses Deep-House Geflecht gehüllt und die Träge des ziellosen Umherirrens durch verträumte Beats, Synths und Lo-Fi Roughness mit subtiler Energie aufgeladen. Die passenden Visuals werden mit dem Video, das in der glühenden Hitze von Austin, Texas gedreht wurde, gleich mitgeliefert. we throw mo party (on the countryside) ist die 2. Single Auskopplung aus der gleichnamigen EP und verkürzt das Warten auf das Debutalbum von möbel. Sein eigener 'Endless Summer Edit' sowie der des Berliners Matthias Leisegang erhöhen nochmals die Dynamik des Songs und sorgen dafür, dass der Sommer noch intensiver nachklingt.