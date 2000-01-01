Siri Neel ist eine dänische Sängerin und Songwriterin, die lange im britischen Brighton lebte. Ihr Sound verbindet Pop, britische Kante und skandinavische Melancholie - getragen von einer unverwechselbaren Stimme, die immer wieder an Kate Bush erinnert.

Ihre Singles liefen mehrfach im dänischen Nationalradio DR. „I Think I Said Something“ wurde bei P4 und Soundvenue zum Song der Woche gewählt und erhielt Airplay in Großbritannien, den USA und Deutschland, unter anderem bei NDR 2, Fritz und Radio Eins.

Siri Neel wurde als eine der „100 Artists to Watch in Europe“ nominiert und spielte beim Alternative Great Escape Festival in Großbritannien. Nach einer Nervenschädigung, die sie sechs Jahre lang am Singen hinderte, kämpfte sie sich zurück. Heute zählt sie zu den spannendsten neuen Stimmen im internationalen Pop: mutig, emotional und unverwechselbar.