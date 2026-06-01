Mit „Lack of Lust“ veröffentlicht Alice Gift die erste Single aus dem kommenden zweiten Album – einen treibenden Uptempo-Song zwischen Chanson-Noir, Noise-Pop und maschinenhafter Motorik. Über einem unerbittlich pulsierenden Rhythmus schweben leichte, fast traumverlorene Melodien und erzeugen genau jenen Kontrast aus Schwere und Leichtigkeit, aus dem der Song seine Spannung bezieht.

Thematisch richtet sich „Lack of Lust“ gegen die Diktatur permanenter Begeisterungsfähigkeit. Lust auf Arbeit, Lust auf Sex, Lust am Leben: In einer Kultur der Selbstoptimierung wird fehlende Lust schnell als Defizit gelesen. Alice Gift dreht diese Logik um. Lustlosigkeit erscheint hier nicht als Scheitern, sondern als möglicher Anfang von Selbstbestimmung – ein Befreiungsschlag für alle, die sich dem Zwang zum Funktionieren und Begehren entziehen wollen.

Alice Gift ist das Projekt des in Berlin lebenden deutsch-französischen Künstlers Nicolas Isner, der als Soundtrack-Composer (u. a. für „B-Movie“ und „Desire Will Set You Free“) sowie mit seiner Band Velvet Condom (42k Spotify-Hörer / 2 Mio. YouTube-Views) erste Erfolge verzeichnete. Nach dem Debütalbum „Alles ist Gift“, internationalen Tourneen und der EP „Nothing Against Uplifting, But …“ arbeitet die Band derzeit mit Tad Klimp an ihrem zweiten Album.

„Lack of Lust“ verdichtet den eigenwilligen Sound von Alice Gift weiter: melancholisch, aufbruchshaft und von einer dunklen Eleganz getragen.

Auf der B-Seite erweitert „Reach You“ diesen Spannungsraum ins Traumhafte: Ein kreisendes Gitarren-Arpeggio öffnet einen tranceartigen Sog, der sich anfühlt wie ein endlos drehendes Karussell oder ein Fall ohne absehbaren Aufprall. Inhaltlich hinterfragt der Song die Grenzen von Empathie – und damit auch eine Gesellschaft, die Mitgefühl zunehmend als Lifestyle und Selbstverwirklichung inszeniert.