Mit „Pretty Hate" veröffentlicht Alice Gift eine Single, die sich als glamourös-schmutziger Racheakt liest – und als leiser Appell an die Liebe endet.

Im Zentrum des Songs steht ein Utopist, der zurückkehrt: einer, der lange für das Gute gekämpft hat, dessen Naivität und Glaube an die Menschheit jedoch ausgenutzt wurden. Der Kampf war vergeblich, die Erkenntnis bitter – und aus ihr erwächst der Wunsch nach Vergeltung an all jenen, die ihn manipuliert und betrogen haben. Doch mitten in diesem Rachefeldzug erreicht ihn, ganz am Ende des Songs, eine Erinnerung: sich nicht von der Liebe abzuwenden. Es ist eine bewusste Referenz an die Schlussszene von David Lynchs „Wild at Heart", in der ein Engel Nicolas Cage genau diese Botschaft überbringt.

Musikalisch taucht „Pretty Hate" tief in eine Ästhetik aus 80er-Jahre-Bubblegum-Pop, New Wave und Rock 'n' Roll ein – ein Sound, der sich anfühlt wie der Soundtrack zu einem glam-punkigen Roadmovie.