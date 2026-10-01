Alice Gift: The Quiet Are the Loudest

Diejenigen, die denken, dass sie niemals gehört werden, dass sie immer übertönt werden und dass sich nur die Lauten Gehör verschaffen können. Diejenigen, die sich in ihrer Opferrolle verschanzen, weil sie zu schüchtern sind und deshalb nie die ersehnte Beachtung finden. Diesen Menschen ist dieser Song gewidmet – als eine Art Richtigstellung: Denn gerade die vermeintlich Lautlosen geben oftmals den Ton an und setzen Trends. Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, wie viel Macht Zurückhaltung und Stille tatsächlich in unserem Leben haben – und wie laut sich Stille anfühlen kann. Die Musik dazu habe ich interessanterweise kurz nach meiner Ankunft in Berlin vor knapp 18 Jahren komponiert und den Song seitdem nie verwendet, weil ich ihn für etwas Bestimmtes aufbewahren wollte.