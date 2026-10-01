Am 22. Oktober veröffentlicht die zwischen Berlin und Lissabon lebende Künstlerin Anita Goß alias ANIQO mit ANOTHER LIFE die letzte Single vor ihrem neuen Album EARTH, LOVE AND VARIATIONS. Das Album, das sie gemeinsam mit Bill Ryder-Jones in West Kirby, England, aufgenommen und produziert hat, erscheint am 6. November. Es erkundet die Liebe in ihren verschiedenen Formen und Elementen und die Frage, was es bedeutet, das Licht in uns zu leben.

ANOTHER LIFE war der erste Song, den ANIQO für das Album schrieb. Die anderen entstanden später, während einer Zeit der Introperspektive und innerer Heilung. In ANOTHER LIFE ist der Schmerz noch gegenwärtig, aber auch eine Akzeptanz, die beginnt, ihn in Leichtigkeit zu verwandeln. Der cineastische Art-Pop-Song erzählt von einer Liebe, die in diesem Leben keinen Raum findet, um zu wachsen, und von einem friedlichen Abschied voller Zärtlichkeit und innerer Stärke.

ANIQOs intime und zugleich kraftvolle Stimme, eine fließende Klaviermelodie und die verspielten, feinfühligen Gitarrenarrangements ihres langjährigen Gitarristen Torsten Füchsel tragen den Song. Die orchestralen Streicherarrangements von Maria Del Mar Ribas, Adam Goodwin und Bill Ryder-Jones führen ihn über den Schmerz hinaus und verleihen dem Abschied eine spirituelle Textur. Fast wie von selbst gesellen sich die musikalischen Geister von David Bowie und Glen Hansard zu diesem Abschied - und mit ihnen die leise Hoffnung, dass wir uns in einem anderen Leben wiederbegegnen.

„ANOTHER LIFE ist der Klang des Loslassens, während die Liebe noch da ist. Ich gehe durch den Schmerz hindurch und finde langsam Frieden mit etwas, das in diesem Leben kein Zuhause finden konnte. Ich glaube, dass alles miteinander verbunden ist, dass Energie nicht verschwindet und dass wir uns vielleicht in einer anderen Form wiederbegegnen. Manche Menschen begleiten uns nur ein Stück des Weges, aber sie öffnen eine Tür in uns. Wenn wir hindurchgehen, sind wir nicht mehr ganz dieselben“, sagt ANIQO.

Während ANIQOs vorheriger Film zu TIME TO HEAL eine aufwendigere Produktion war, ist das Video zu ANOTHER LIFE ein stiller Begleiter des Songs. Der poetische, zurückhaltende Film verbindet Melancholie und Akzeptanz. ANIQO drehte ihn gemeinsam mit ihrer guten Freundin Svietlana Buben an einem ihrer Lieblingsorte an der portugiesischen Westküste.