ANIQO ist das musikalische Projekt der in Deutschland geborenen Sängerin, Komponistin und Poetin Anita Goß. Ihre Musik bewegt sich zwischen Artpop, spirituellem Folk und cineastischem Songwriting. Mit intensiver Stimme, klarer Haltung und viel Raum für Emotionen erschafft sie Klanglandschaften, die berühren – mal fragil, mal entschlossen. Inspiriert von Künstler:innen wie Marianne Faithfull, Joni Mitchell, Mitski, Neil Young, oder David Bowie erzählt ANIQO von inneren Wandlungen, der Sehnsucht nach Licht und der Kraft des Loslassens.

Nach dem international wahrgenommenen Debüt BIRTH (2022) und der Stand Alone Single The Call + Howie B-Remix steht ANIQO nun am Beginn einer neuen künstlerischen Phase. Ihr neues Album Earth, Love and Variations , dass sie gemeinsam mit Bill Ryder-Jones (The Coral) in England produziert hat, wird im November 2026 auf dem von Gloria de Oliveira gegründeten Label La Double Vie erscheinen. Es markiert eine Abkehr vom Dunkel und eine Hinwendung zu Klarheit, Spiritualität und Hoffnung – inhaltlich ganz dem Thema Liebe - in all ihren Jahreszeiten und Elementen - gewidmet.