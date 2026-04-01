I Know ist der Auftakt zu ANIQOs kommendem Album Earth, Love and Variations, das 2024/25 in Großbritannien gemeinsam mit Musiker und Produzent Bill Ryder-Jones entstanden ist.

Der Track symbolisiert die Erkenntnis, dass alle Antworten auf die großen Fragen des Lebens im eigenen Kern zu finden sind – und erhellt den Weg von der Selbstliebe zur universellen Liebe. Ein schimmerndes Pianomotiv, das Motiv der Vögel als Symbol des Aufbruchs und Anita Goß' kraftvolle Stimme verdichten sich mit einem erdtiefen Beat und einer friedlichen Gitarrenfigur zu einer Hymne weiblicher Selbstermächtigung.