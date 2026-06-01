Mit THE TURN veröffentlicht ANIQO am 24. Juni 2026 die zweite Single aus ihrem kommenden Album EARTH, LOVE AND VARIATIONS, dass sie 2024 und 2025 in Großbritannien gemeinsam mit dem Musiker und Produzenten Bill Ryder-Jones aufgenommen hat.

THE TURN ist der Moment nach der Erkenntnis und die daraus resultierende Bewegung: Der Punkt, an dem klar ist, dass der nächste Schritt gegangen werden muss, auch wenn er Risiko bedeutet. Der Song handelt von Aufbruch, vom Überwinden von Angst und vom bewussten Ja-Sagen zu dem, was man liebt. Vom Sprung ins kalte Wasser. Vom Vertrauen darauf, dass sich etwas öffnet, wenn man losgeht und loslässt.

Klanglich gehört THE TURN zu den treibendsten Tracks des Albums. ANIQOs Stimme führt durch den Song: klar, direkt, sensibel und entschlossen zugleich. Sie nimmt die Hörer:innen an die Hand, bricht durch die Angst und trägt den Track nach vorn. Die Gitarre, auf der Anita Goß den Song schrieb, bleibt dabei symbolisch der Leuchtturm. Gespielt von ANIQO' Gitarristen Torsten Füchsel und mit weiteren psychedelischen Elementen angereichert , wirkt sie wie das Licht am Horizont - richtungsweisend. Die Arrangements von Bill Ryder-Jones öffnen den Track ins Weite; Streicher heben den Song an und geben ihm eine cineastische Tiefe. Im Chorus kippt der Song ins Unmittelbare: „We are ready, it’s time for The Turn.“ Das innere Kind als Kompass - diejenige Stimme, der man endlich glaubt.

Das Video zu dem Song entstand auf einem Segelboot auf dem Atlantik vor Portugal. Regie und Schnitt übernahm ANIQO selbst; die Cinematography stammt von James Harvey. Zwischen Wellen, Wind und offenem Horizont übersetzt das Video die zentrale Bewegung des Songs ins Bild: loslassen, aufbrechen, den Turn wagen. Es wird zur Metapher für einen Zustand zwischen Kontrollverlust und Freiheit.