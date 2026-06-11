ANIQO: EARTH, LOVE AND VARIATIONS

ANIQO meldet sich zurück – leise, klar und mit einer Entschlossenheit, die aus der Stille geboren wurde. Das am 06.11.2026 erscheinende und mit Bill-Ryder-Jones in UK produzierte neue Album EARTH, LOVE AND VARIATIONS ist ein einnehmendes Mid-Career-Werk, das sich wie ein innerer Kompass für das Leben seiner Schöpferin Anita Goß entfaltet – und zugleich uns Hörenden neue Perspektiven für unsere individuellen Lebenswege zu schenken vermag. Seinen Ausgang nimmt das Album in einer Zeit des Rückzugs und der Neuorientierung. Der eröffnende Song I KNOW trägt bereits jene Erkenntnis in sich, die sich wie ein roter Faden durch das gesamte Werk zieht: dass alles im Selbst beginnt. Vertrauen, Liebe, Heilung – nichts davon ist im Außen zu finden, ohne im Inneren verankert zu sein. Von hier aus öffnet sich EARTH, LOVE AND VARIATIONS zunehmend und folgt den unterschiedlichen Bewegungen und Erscheinungsformen von Liebe, Veränderung und Verbindung. Mit EARTH, LOVE AND VARIATIONS öffnet ANIQO einen Klangraum, der zugleich intim und kosmisch wirkt. Es ist kein Album, das einem starren Konzept folgt, sondern eines, das sich organisch aus Lebensphasen, Rückzügen und bewussten Entscheidungen heraus entwickelt hat. Und doch liegt unter der Oberfläche eine klare Idee: die Verbindung von Erdung und Transzendenz, von Körper und Gefühl, von individueller Erfahrung und universeller Bewegung. „Earth“ , gleichermaßen Erde, als Boden, aber auch als Realität, als Planet. „Love“ die Kraft, die es uns ermöglicht oft das Unmögliche zu schaffen. Die „Variations“ schließlich als unendliche Formen, in denen sich beides begegnet. War das Debütalbum BIRTH (2022) von Anita Goß noch stärker von Melancholie und Suche als primären Zustand geprägt, so klingt das neue Material spürbar heller. Diese Helligkeit ist keine ästhetische Entscheidung, sondern Resultat eines gelebten Wandels. ANIQO hat sich bewusst aus destruktiven Mustern gelöst, hat sich – wie man so schön sagt – dem „Licht“ zugewandt, nicht im esoterischen Sinne, sondern als radikale Hinwendung zu Authentizität. Das hört man. Die Songs atmen, sie tragen eine neue Leichtigkeit, ohne dabei an Tiefe zu verlieren. Musikalisch bewegt sich ANIQO weiterhin in ihrem ganz eigenen Koordinatensystem aus Art-Folk, Pop und spirituellen Klanglandschaften. Ihre Arrangements folgen dabei einer selten gewordenen unaufgeregten Disziplin: Jedes Element bekommt Raum, nichts drängt sich auf. Stimme und Instrumente begegnen sich auf Augenhöhe, umkreisen einander, lösen sich wieder auf. Diese Offenheit setzt sich auch in den Texten fort. Reduziert, beinahe fragmentarisch, laden sie dazu ein, eigene Bedeutungen zu finden. ANIQO schreibt keine einfachen Antworten – sie öffnet Türen zur intensiven Beschäftigung mit der Welt und sich selbst. Zentral bleibt dabei das Thema Liebe in all ihren Aggregatzuständen: Selbstliebe, romantische Liebe, familiäre Bindung und die Frage nach einer universellen, bedingungslosen Form. Einen entscheidenden Anteil am Sound des Albums hat die Zusammenarbeit mit dem britischen Musiker und Produzenten Bill Ryder-Jones, mit dem ANIQO 2024 und 2025 in West Kirby aufnahm. Den beiden ist ein intuitiver Dialog gelungen. Ryder-Jones erweitert die Songs behutsam, fügt Streicher, Gitarren und Texturen hinzu, ohne ihre Essenz zu überlagern. Es ist ein Prozess des Freigebens – und des Vertrauens. Ein besonderer Reiz von EARTH, LOVE AND VARIATIONS liegt in seiner inneren Dramaturgie: Die Songs sind nicht lose aneinandergereiht, sondern folgen einer emotionalen Timeline, die sich fast deckungsgleich mit ihrem Entstehungsprozess entwickelt hat. Nach dem eröffnenden I KNOW, dieser stillen Selbstvergewisserung, weitet sich das Album Schritt für Schritt zu einer vielschichtigen Erzählung aus. TIME TO HEAL markiert dabei einen ersten Höhepunkt – ein schwebender, beinahe schwereloser Song über das Verliebtsein. Doch hinter der Euphorie des gemeinsamen Abhebens verbirgt sich bereits eine zweite Ebene: der Pakt mit sich selbst, die eigene Ganzheit anzunehmen, Licht- wie Schattenseiten. Es ist ein Song, der Intimität nicht nur im Gegenüber sucht, sondern im Selbst verankert. Bei THE TURN, der zweiten Single, geht es um Aufbruch, um das bewusste Ja zum Risiko, um das Überwinden von Angst. Auch klanglich drängt der Song nach vorn, gehört zu den treibendsten Momenten des Albums. Das Bild des Segelns – Wind, Wasser, offener Horizont – wird zur Metapher für diesen Zustand zwischen Kontrollverlust und Freiheit. A N I Q O E A R T H , L O V E A N D V A R I A T I O N S Fortsetzung... ANOTHER LIFE, früher entstanden und später in die Dramaturgie eingefügt, wirkt wie ein Bindeglied zwischen den Welten – ein Innehalten, bevor das Album in seine zentrale Phase übergeht. Es folgt WHAT DOES YOUR HEART SAY, einer der letzten geschriebenen Songs, der wie eine leise, aber bestimmte Hinführung zu dieser Erkenntnis wirkt. Im Zentrum des Albums steht schließlich UNITED IN ORIGIN – ein Stück, das die Idee der universellen Liebe am klarsten formuliert. Hier verdichtet sich das, worum es ANIQO im Innersten geht: die Vorstellung einer Verbindung, die über individuelle Geschichten und das Ego hinausweist. Mit „CONSTRUCTED REALITY“ folgt der bewusste Bruch: ein „Störer“ , wie Aniqo selbst sagt. Verzerrte Gitarren, psychedelische Elemente, ein fast chaotischer Impuls – der Song stellt alles infrage, was zuvor aufgebaut wurde. Gerade dadurch wird er zum notwendigen Wendepunkt. Aus diesem Bruch heraus entsteht mit DREAMS FOR REAL einer der verletzlichsten Momente des Albums. Hier öffnet sich der Blick zurück in Kindheit und Jugend, persönliche Erinnerungen treten deutlicher hervor als zuvor. Es ist ein radikales Entblößen, ein Zurückkehren zum inneren Kern. Mit SUN OF GOD öffnet sich dann der Blick erneut – weg vom Ich, hin zu einem größeren Ganzen. Der Song beschreibt das Loslassen von Rollen und Ego, eine Hinwendung zu einem offenen, urteilsfreien Gegenüber. Es ist einer der zentralen Tracks des Albums, getragen von einer fast spirituellen Klarheit. Den Abschluss bildet THE SENSE IS A RIVER, ein leises, friedvolles Ausklingen. Ein bewusstes Loslassen, das Melancholie und Ruhe miteinander verbindet, ein Fließenlassen. EARTH, LOVE AND VARIATIONS erscheint auf dem von Gloria de Oliveira gegründeten Label La Double Vie – eingebettet in ein loses Kollektiv von Künstler:innen, die sich gegenseitig tragen, statt sich dem klassischen Musikmarkt zu unterwerfen. Es ist ein passender Rahmen für ein Werk, das sich bewusst gegen Egozentrik stellt und stattdessen auf Verbindung setzt. EARTH, LOVE AND VARIATIONS ist ein Album, das sich jeder schnellen Kategorisierung entzieht. Es ist persönlich und gleichzeitig universell, reduziert und doch vielschichtig, geerdet und voller Aufbruch. Oder, wie ANIQO es selbst formuliert: „Wenn ich mich selbst halten kann, kann ich auch alles andere halten.“ Genau darin liegt die besondere Kraft dieser Musik – und ihre liebevolle Einladung an uns. EARTH, LOVE AND VARIATIONS erscheint am 06.11.2026, digital und auf VINYL (black and limited coloured edition) auf La Double Vie / Motor Entertainment GmbH