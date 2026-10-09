Die aufstrebende Hamburger Urban-Pop-Künstlerin Bella Reed präsentiert ihre neue EP „Majestätisch“. Diese liefert fünf Songs zwischen emotional direktem Deutschpop, Community-Gefühl, Loslassen und Momenten großer Nähe.

Bella Reed erzählt auf der EP von innerer Unruhe, Schmerz und Hoffnung zugleich und vom Mut, sich mit der eigenen Geschichte sichtbar zu zeigen. Der Titel „Majestätisch“ steht dabei nicht für Perfektion, sondern für Würde im Unfertigen. Die Krone sitzt vielleicht schief, aber sie glänzt. Bella Reed zeigt sich mit Widersprüchen, Verletzlichkeit, Humor und Haltung und findet genau darin ihre eigene Form von Größe.

Im Zentrum der EP steht der Fokus-Track „Edens Garten“. Der Song beschreibt den Versuch, im Hier und Jetzt etwas Paradiesisches zu finden, auch wenn der Ort, die Situation oder das eigene Leben alles andere als perfekt sind. Dabei erzählt „Edens Garten“ nicht von einem Zustand, in dem plötzlich alles gelöst ist. Glück und Schmerz existieren gleichzeitig.