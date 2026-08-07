Mit „Parade“ veröffentlicht die aufstrebende Hamburger Künstlerin Bella Reed einen euphorischen Urban-Pop-Song über Gemeinschaft, Sichtbarkeit und die Kraft, die entsteht, wenn Menschen sich miteinander verbinden.

Der Song ist eine Einladung an alle, mit den eigenen Besonderheiten, Unsicherheiten, Geschichten und Stärken Teil einer gemeinsamen Bewegung zu werden. Die zentrale Zeile „Da ist Platz für alle auf dem Thron“ bringt diese Haltung auf den Punkt. Der Thron steht für Würde, Zugehörigkeit und die Idee, dass jeder Mensch etwas Eigenes und Wertvolles in sich trägt.

„Für mich ist Parade ein Song über kollektive Selbstermächtigung“, sag Bella. „Es geht darum, mutig sichtbar zu sein, den eigenen Platz einzunehmen und andere mitzuziehen. Jeder ist willkommen! Gemeinsam machen wir aus dem Alltag etwas Großes.“

Musikalisch verbindet Parade eingängige Popenergie mit einem offenen, gemeinschaftlichen Gefühl.

Das Musikvideo zu „Parade“ unterstreicht die Message des Songs eindrucksvoll: Gemeinsam mit ca. 40 Tänzer*innen und den Newcomer Artists Tiffany Aris, Liska, Meller, Tosha, Lovis, Heavent, Pixxie und Marita entstand an einem gemeinsamen Drehtag in Berlin ein mitreißender Clip zwischen der Straße als Bühne, Bewegung und gegenseitigem Empowerment.

Mit „Parade“ kündigt Bella Reed zugleich ihre kommende EP für den Herbst 2026 an.