Futurecop! kehrt im September mit dem neuen Album „Wind, Town & Flowers” zurück. Ein Soundtrack zur Welt, die in dir steckt

Futurecop! liefert sein bisher umfangreichstes und raffiniertestes Werk. Es fängt auf einzigartige Weise dieses warme nostalgische Gefühl mit modernen Klängen ein, indem es nostalgische Synth-Melodien mit modernster Produktion verbindet – wie der Soundtrack zu einem Film, der nicht existiert, der den Zuhörenden auf eine Reise durch Zeit, Erinnerung und Selbstfindung mitnimmt.

Das Album enthält 12 Tracks, darunter eine neu interpretierte Version des bei Fans beliebten Tracks „Far Away“, der nun gemeinsam mit dem Produzenten Timemachine1985 überarbeitet wurde, sowie einen weiteren Track mit der gefeierten japanischen Sängerin YUSA. Gemeinsam heben sie den emotionalen Kern des Tracks hervor und schlagen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart durch schimmernde Synthesizer und himmlische Vocals.

Wie immer lässt sich Manzur von Retro-Synthesizern, klassischen Filmen und der Blütezeit des Fernsehens und der Musik inspirieren – das Album ist von Nostalgie geprägt, bleibt aber in seiner Herangehensweise und seinem Sound eindeutig modern. Seine Atmosphäre wurde durch die Wiederentdeckung alter Einflüsse und die Entdeckung neuer Einflüsse aus vergangenen Epochen geprägt – während der zwei Jahre, die es dauerte, bis es fertiggestellt war. Spät im Entstehungsprozess trug die beeindruckende Entdeckung japanischer Fernsehserien aus den 90er Jahren dazu bei, die endgültige künstlerische Ausrichtung des Albums zu prägen und seinen Ton und seine Tiefe nachhaltig zu beeinflussen.

Musikalisch verbindet Futurecop! Synthwave, R&B, Dance, Pop, Rock und sogar Liquid Drum and Bass zu einem vielfältigen und dennoch stimmigen Sound, der Genregrenzen überschreitet. Jeder Track ist so konzipiert, dass er ätherische, erhebende Emotionen hervorruft und die Zuhörer dazu einlädt, ihre eigenen Geschichten zu kreieren und die Musik mit ihren persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen zu verbinden.

„In einer Welt, die uns ständig vorantreibt, wollte ich etwas schaffen, das die Dinge verlangsamt“, sagt Manzur von Futurecop!. „In diesem Album geht es darum, das eigene Leben als eine Geschichte zu betrachten – in der jede Person, jeder Ort und jeder Moment eine Rolle auf deiner Reise gespielt hat. Es geht darum, einen Schritt zurückzutreten, sich wieder mit diesen Erinnerungen zu verbinden und dabei vielleicht ein Stück deiner Unschuld wiederzuentdecken.