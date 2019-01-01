Gruppe Blumenstrauss – Indie-Pop mit Haltung aus Offenbach am Main

Fünf Musiker:innen, ein klares Statement: Gruppe Blumenstrauss aus der Region Offenbach am Main steht für Indie-Pop, der bewegt – musikalisch wie gesellschaftlich. Seit der Gründung 2019 setzt sich die Band für eine diversere Musikszene ein, in der Menschen mit Beeinträchtigungen ganz selbstverständlich dazugehören: auf Festivals, in Clubs, im CD-Regal und in den Playlisten der Streaming-Dienste.

Schon der Bandname ist Programm: Wie ein Blumenstrauss, dessen Schönheit erst durch die Vielfalt seiner Blüten entsteht, verstehen sich die fünf Bandmitglieder als Botschafter:innen einer bunten und offenen Gesellschaft – und tragen diese Haltung konsequent in ihre Musik.

Nun erscheint mit „Freier Fall" ihr drittes Werk. Zwischen Punk-Attitüde, gefühlvoller Ehrlichkeit und politischer Haltung entsteht ein Album über Sichtbarkeit, Überforderung, Solidarität und den Wunsch nach echter Teilhabe. Das Motto dahinter ist unmissverständlich: Musik für alle!

„Access All Areas" ist ein direktes Statement gegen die noch immer gängige Praxis, inklusive Bands auf Sonderbühnen zu verweisen oder als Diversity-Quotient im Lineup zu führen – statt sie einfach als das zu behandeln, was sie sind: eine Band, die ganz normal mitspielen will.

Was als Überzeugung in den Songs steckt, lebt die Band auch nach außen hin: Auf ihren Social-Media-Kanälen verlängern Gruppe Blumenstrauss ihre Botschaft über die Bühne hinaus und schaffen Raum für Verbindung und Austausch.