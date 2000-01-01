Gruppe Blumenstrauss – Indie-Pop mit Haltung aus Offenbach am Main

Fünf Musiker:innen, ein klares Statement: Gruppe Blumenstrauss aus der Region Offenbach am Main steht für Indie-Pop, der bewegt – musikalisch wie gesellschaftlich. Seit der Gründung 2019 setzt sich die Band für eine diversere Musikszene ein, in der Menschen mit Beeinträchtigungen ganz selbstverständlich dazugehören: auf Festivals, in Clubs, im CD-Regal und in den Playlisten der Streaming-Dienste.

Schon der Bandname ist Programm: Wie ein Blumenstrauss, dessen Schönheit erst durch die Vielfalt seiner Blüten entsteht, verstehen sich die fünf Bandmitglieder als Botschafter:innen einer bunten und offenen Gesellschaft – und tragen diese Haltung konsequent in ihre Musik.

Der Start verlief alles andere als reibungslos: Die Covid-Pandemie bremste die Band in Sachen Sichtbarkeit zunächst empfindlich aus. Mit umso mehr Schwung folgten dann zwei EPs im Eigenvertrieb – das selbstbetitelte Debüt (2022) und „Mit dem Hoodie durch die Stadt" (2024). Inzwischen spielt die Band 15 bis 20 deutschlandweite Konzerte pro Jahr, trat als Support der aufstrebenden Band Kochkraft durch KMA auf und gehörte zum Line-up erfolgreicher Festivals wie dem Nonstock-Festival im Odenwald und dem Pferdefest an der Mosel.

Nun erscheint mit „Freier Fall" ihr drittes Werk. Zwischen Punk-Attitüde, gefühlvoller Ehrlichkeit und politischer Haltung entsteht ein Album über Sichtbarkeit, Überforderung, Solidarität und den Wunsch nach echter Teilhabe. Das Motto dahinter ist unmissverständlich: Musik für alle!

Einen Vorgeschmack auf die Bandbreite des Albums geben unter anderem drei Tracks. „Access All Areas" ist ein direktes Statement gegen die noch immer gängige Praxis, inklusive Bands auf Sonderbühnen zu verweisen oder als Diversity-Quotient im Lineup zu führen – statt sie einfach als das zu behandeln, was sie sind: eine Band, die ganz normal mitspielen will. „Winke wie die Queen" erzählt mit Humor und Augenzwinkern von der sozialen Isolation beim Kranksein – und davon, auch in Momenten körperlicher Ohnmacht die eigene Würde zu bewahren. „Erdbeer oder Zitrone" wiederum widmet sich dem Kleinen: dem alltäglichen Entscheidungsstress, der einen manchmal genauso zermürbt wie die großen Fragen des Lebens.

Was als Überzeugung in den Songs steckt, lebt die Band auch nach außen hin: Auf ihren Social-Media-Kanälen verlängern Gruppe Blumenstrauss ihre Botschaft über die Bühne hinaus und schaffen Raum für Verbindung und Austausch.