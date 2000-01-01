Fünf Musiker:innen, ein klares Statement: Gruppe Blumenstrauss aus der Region Offenbach am Main steht für Indie-Pop, der bewegt – musikalisch wie gesellschaftlich. Seit der Gründung 2019 setzt sich die Band für eine diversere Musikszene ein, in der Menschen mit Beeinträchtigungen ganz selbstverständlich dazugehören: auf Festivals, in Clubs und in den Playlisten. der Streaming-Dienste.

Schon der Bandname ist Programm: Wie ein Blumenstrauss, dessen Schönheit erst durch die Vielfalt seiner Blüten entsteht, verstehen sich die fünf Bandmitglieder als Botschafter:innen einer bunten und offenen Gesellschaft – und tragen diese Haltung konsequent in ihre Musik.

„Winke wie die Queen" erzählt mit Humor und Augenzwinkern von der sozialen Isolation beim Kranksein – und davon, auch in Momenten körperlicher Ohnmacht die eigene Würde zu bewahren.

Was als Überzeugung in den Songs steckt, lebt die Band auch nach außen hin: Auf ihren Social-Media-Kanälen verlängern Gruppe Blumenstrauss ihre Botschaft über die Bühne hinaus und schaffen Raum für Verbindung und Austausch.

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