IUMA schreibt Songs über das, worüber man oft lieber schweigt. Über Angst, Scham, Überforderung, Bindungsangst, sexualisierte Gewalt und den Druck, immer funktionieren zu müssen.

Ihre Musik ist radikal ehrlich. Nicht, um im Schmerz stehen zu bleiben, sondern um Verbindung entstehen zu lassen. IUMA glaubt daran, dass Verletzlichkeit Menschen näher zusammenbringt und dass Ehrlichkeit befreiend sein kann. Und dass Hoffnung oft genau dort beginnt, wo jemand zum ersten Mal laut ausspricht, was eigentlich niemand sagen möchte.

IUMA macht das Unsichtbare sichtbar und gibt Gefühlen eine Sprache, für die oft Worte fehlen.

„3 Balladen EP“ ist IUMAs bisher persönlichste Veröffentlichung.

Die Songs entstanden in einer Zeit voller Panikattacken, Trauer, Wut und Unsicherheit. Sie wurden fast ausschließlich am Klavier geschrieben und bewusst reduziert produziert. Unbearbeitete Stimmen, wenige Instrumente und viel Raum sollen Nähe schaffen, als würde jemand direkt neben einem sitzen.

Die EP erzählt nicht nur von Schmerz, sondern auch von Heilung.

Von Therapie.

Von Erkenntnissen.

Vom langsamen Zurückfinden zu sich selbst.

Sie erzählt davon, dass man nicht immer stark sein muss.

Der Titel „3 Balladen EP“ entstand aus einem Gedanken, den viele Künstler:innen kennen:

"Kann man wirklich so viele Balladen veröffentlichen?"

IUMA hat sich gedacht: “Ja klar!”

Die EP entscheidet sich bewusst gegen Tempo, Ablenkung und Perfektion und für Stille, Klavier und Emotion.