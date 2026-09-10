IUMA schreibt Songs über das, worüber man oft lieber schweigt. Über Angst, Scham, Überforderung, Bindungsangst, sexualisierte Gewalt und den Druck, immer funktionieren zu müssen.

Ihre Musik ist radikal ehrlich. Nicht, um im Schmerz stehen zu bleiben, sondern um Verbindung entstehen zu lassen. IUMA glaubt daran, dass Verletzlichkeit Menschen näher zusammenbringt und dass Ehrlichkeit befreiend sein kann. Und dass Hoffnung oft genau dort beginnt, wo jemand zum ersten Mal laut ausspricht, was eigentlich niemand sagen möchte.

IUMA macht das Unsichtbare sichtbar und gibt Gefühlen eine Sprache, für die oft Worte fehlen.

in Frau verarbeitet sie ihre eigene Erfahrung mit sexualisierter Gewalt. Der Song erzählt von Scham, Schuld und der Erfahrung, als Frau nicht ernst genommen zu werden. Gleichzeitig ist Frau eine Geschichte über Selbstermächtigung und darüber, sich nicht länger stumm machen zu lassen.