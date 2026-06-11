Ein Song über Bindungsangst. Über den Reflex, Menschen wegzustoßen, bevor sie einen selbst verletzen können. Über Beziehungen, die sich wie Sucht anfühlen. Und über die Erkenntnis, dass nicht aufgearbeitete Verletzungen oft genau zu Lasten der Menschen gehen, die einem eigentlich gut tun.

IUMA schreibt Songs über das, worüber man oft lieber schweigt. Über Angst, Scham, Überforderung, Bindungsangst, sexualisierte Gewalt und den Druck, immer funktionieren zu müssen.

Ihre Musik ist radikal ehrlich. Nicht, um im Schmerz stehen zu bleiben, sondern um Verbindung entstehen zu lassen. IUMA glaubt daran, dass Verletzlichkeit Menschen näher zusammenbringt und dass Ehrlichkeit befreiend sein kann. Und dass Hoffnung oft genau dort beginnt, wo jemand zum ersten Mal laut ausspricht, was eigentlich niemand sagen möchte.

IUMA macht das Unsichtbare sichtbar und gibt Gefühlen eine Sprache, für die oft Worte fehlen.